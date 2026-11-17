El 9 de octubre, un terremoto sacudió Panamá y dejó profundas huellas en distintas comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos. Un mes después, sus consecuencias siguen presentes en las viviendas destruidas, las estructuras colapsadas y, sobre todo, en la vida de quienes vieron cambiar su realidad en cuestión de segundos.
Pero entre los escombros también permanece la vida. Niños que encuentran momentos para jugar, adultos mayores que continúan con sus actividades cotidianas y familias que enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán recuperar la tranquilidad de sus hogares.
Las fotografías muestran que un terremoto no termina cuando deja de temblar la tierra. Sus consecuencias permanecen en las comunidades, en los recuerdos y en los desafíos de quienes deben comenzar nuevamente.
A más de un mes de aquel 9 de octubre, Azuero sigue contando su historia a través de sus heridas, pero también de la resistencia de su gente.