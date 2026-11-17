Las huellas de un terremoto que cambió la vida de comunidades.

El 9 de octubre, un terremoto sacudió Panamá y dejó profundas huellas en distintas comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos. Un mes después, sus consecuencias siguen presentes en las viviendas destruidas, las estructuras colapsadas y, sobre todo, en la vida de quienes vieron cambiar su realidad en cuestión de segundos.

En lugares como La Pitalosa, Calabacito, Los Pozos, Macaracas y comunidades de Tonosí, las imágenes reflejan distintas dimensiones de una misma tragedia. Paredes que ya no sostienen hogares, techos vencidos y espacios que alguna vez estuvieron llenos de vida son ahora testigos de la fuerza del movimiento telúrico.

Un mes después, las consecuencias del sismo siguen presentes en las viviendas destruidas.

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Imágenes reflejan distintas dimensiones de una misma tragedia.

Pero entre los escombros también permanece la vida. Niños que encuentran momentos para jugar, adultos mayores que continúan con sus actividades cotidianas y familias que enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán recuperar la tranquilidad de sus hogares.

Niños encuentran momentos para jugar.

Las fotografías muestran que un terremoto no termina cuando deja de temblar la tierra. Sus consecuencias permanecen en las comunidades, en los recuerdos y en los desafíos de quienes deben comenzar nuevamente.

Un terremoto no termina cuando deja de temblar la tierra.

A más de un mes de aquel 9 de octubre, Azuero sigue contando su historia a través de sus heridas, pero también de la resistencia de su gente.