Agroferias del IMA: estos son los lugares donde podrás comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las Agroferias para este martes 20 de octubre de 2026, con jornadas de venta de productos en distintas provincias y regiones de Panamá. Las actividades están programadas para comenzar a las 8:00 a.m., y la institución recomienda a los compradores llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.

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¿Dónde habrá Agroferias del IMA el martes 20 de octubre?

Según la programación compartida por el IMA, las Agroferias se realizarán en los siguientes lugares:

Chiriquí

Cancha Comunal de Bijagual, distrito de David.

Colón

Parque Público de Palmira, distrito de Santa Isabel.

Comarca Ngäbe-Buglé

Junta Comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó.

Comunidad de Santa Marta, distrito de Jirondai.

Panamá Oeste

Loma del Llano, corregimiento de Arraiján cabecera.

Panamá Este

Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.

Agencia del IMA en el distrito de Chepo.

Darién

Jardín Cosita Buena, al lado de la Coca-Cola, en El Zapallal, distrito de Santa Fe.

Herrera

Casa Comunal de La Sabaneta, La Arena, distrito de Los Pozos.

Consultas las Agroferias del IMA para 19 y 20 de octubre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Nr3ZT0jG4b — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 18, 2026

¿Dónde habrá Agroferias del IMA el miércoles 21 de octubre?

Panamá

Entrada de Santa Marta (antiguo corredor, Calle La Primavera), en Belisario Frías, distrito de San Miguelito

Darién

Junta Comunal de La Cantera, distrito de Santa Fe

Panamá Este

Canchas de Las Margaritas (sector4), distrito de Chepo

Colón

Parque Central de Achiote, distrito de Colón

Panamá Oeste

Casa Cultural de Mendoza, distrito de La Chorrera

Chiriquí

Cancha Comunal de Aguacatal, en San Pablo Viejo, en el distrito de David

Herrera

Casa Comunal de Cerro Largo, en el distrito de Ocú

A continuación, las agroferias del IMA programadas para este miércoles 21 de octubre



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/fArkuQfk6i — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 19, 2026

¿A qué hora comienzan las Agroferias del IMA?

Las jornadas de venta están programadas para iniciar a las 8:00 a.m.

Para realizar sus compras, el IMA recomienda a los asistentes:

Llevar la cédula de identidad personal.

Utilizar una bolsa reutilizable para transportar los productos.

Acudir a los puntos de venta anunciados por la institución.

Los consumidores pueden consultar los canales oficiales del IMA para conocer cualquier modificación en las sedes o los horarios de las Agroferias.