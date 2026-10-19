Agroferias del IMA: estos son los lugares donde podrás comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las Agroferias para este martes 20 de octubre de 2026, con jornadas de venta de productos en distintas provincias y regiones de Panamá. Las actividades están programadas para comenzar a las 8:00 a.m., y la institución recomienda a los compradores llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.
¿Dónde habrá Agroferias del IMA el martes 20 de octubre?
Según la programación compartida por el IMA, las Agroferias se realizarán en los siguientes lugares:
Chiriquí
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Cancha Comunal de Bijagual, distrito de David.
Colón
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Parque Público de Palmira, distrito de Santa Isabel.
Comarca Ngäbe-Buglé
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Junta Comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó.
Comunidad de Santa Marta, distrito de Jirondai.
Panamá Oeste
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Loma del Llano, corregimiento de Arraiján cabecera.
Panamá Este
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Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.
Agencia del IMA en el distrito de Chepo.
Darién
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Jardín Cosita Buena, al lado de la Coca-Cola, en El Zapallal, distrito de Santa Fe.
Herrera
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Casa Comunal de La Sabaneta, La Arena, distrito de Los Pozos.
¿Dónde habrá Agroferias del IMA el miércoles 21 de octubre?
Panamá
- Entrada de Santa Marta (antiguo corredor, Calle La Primavera), en Belisario Frías, distrito de San Miguelito
Darién
- Junta Comunal de La Cantera, distrito de Santa Fe
Panamá Este
- Canchas de Las Margaritas (sector4), distrito de Chepo
Colón
- Parque Central de Achiote, distrito de Colón
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Mendoza, distrito de La Chorrera
Chiriquí
- Cancha Comunal de Aguacatal, en San Pablo Viejo, en el distrito de David
Herrera
- Casa Comunal de Cerro Largo, en el distrito de Ocú
¿A qué hora comienzan las Agroferias del IMA?
Las jornadas de venta están programadas para iniciar a las 8:00 a.m.
Para realizar sus compras, el IMA recomienda a los asistentes:
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Llevar la cédula de identidad personal.
Utilizar una bolsa reutilizable para transportar los productos.
Acudir a los puntos de venta anunciados por la institución.
Los consumidores pueden consultar los canales oficiales del IMA para conocer cualquier modificación en las sedes o los horarios de las Agroferias.