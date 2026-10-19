¿Siguen las réplicas en Panamá? Instituto de Geociencias revela cuántas van tras el terremoto

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP) ha registrado 917 réplicas del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026. Su director, Néstor Luque, informó que la actividad sísmica continúa bajo vigilancia constante y que los movimientos registrados presentan una tendencia a disminuir en frecuencia.

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¿Cuántas réplicas se han registrado tras el terremoto en Panamá?

Según Luque, el sistema automático de detección del Instituto de Geociencias ha contabilizado 917 réplicas, de las cuales 411 han sido revisadas por el personal de turno y estudiantes que colaboran en el análisis de los eventos sísmicos.

El director explicó que la mayoría de las réplicas se mantienen en magnitudes de entre 3 y 4. Sin embargo, durante el fin de semana se registraron movimientos de mayor intensidad, entre ellos uno de magnitud 5.1 y otro de 4.8.

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (@igcpanamaup), Néstor Luque, informó que mantienen monitoreo sísmico constante mediante su sistema automático de detección, que hasta el momento ha registrado 917 réplicas tras el evento principal de magnitud… pic.twitter.com/hwS0sIQmbI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026

¿Están disminuyendo las réplicas del terremoto?

Luque indicó que, aunque continúan registrándose movimientos sísmicos, estos ocurren con menor frecuencia y con intervalos de tiempo cada vez más prolongados.

El especialista recordó que Panamá está «surcada por muchas fallas», varias de ellas activas, por lo que el Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica.

La disminución en la frecuencia de las réplicas no significa que hayan terminado ni descarta que puedan producirse nuevos movimientos de magnitud considerable.