Réplicas en Panamá: último sismo, magnitud y actividad registrada hoy

La actividad sísmica en Panamá continúa este miércoles 14 de octubre de 2026, con nuevos movimientos reportados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Entre las 6:14 a.m. y las 7:21 a.m., la entidad registró de forma preliminar tres réplicas de magnitudes 3.5, 4.1 y 3.9 , mientras persiste la preocupación entre residentes de las comunidades afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre.

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Últimos sismos registrados en Panamá hoy miércoles 14 de octubre

De acuerdo con los reportes preliminares del Instituto de Geociencias, estos son los movimientos registrados durante la mañana:

7:21:10 a.m. — Magnitud 3.9: localizado a 22 kilómetros al oeste de Tonosí, con una profundidad de 10 kilómetros.

7:18:40 a.m. — Magnitud 4.1: localizado a 25 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de 16 kilómetros.

6:14:11 a.m. — Magnitud 3.5: localizado a 18 kilómetros al noroeste de Chiriquí Grande, en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, con una profundidad de 10 kilómetros.

Los tres registros tienen carácter preliminar, por lo que sus magnitudes, profundidades y ubicaciones pueden cambiar tras las revisiones técnicas correspondientes.

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Moradores de Bahía Honda, en Soná, expresan temor por las réplicas

En la comunidad de Bahía Honda, distrito de Soná, provincia de Veraguas, residentes han manifestado preocupación por los movimientos sísmicos registrados durante los últimos días.

Según los testimonios recogidos, el temor y la incertidumbre ante nuevas réplicas han dificultado el descanso de algunos moradores.

La actividad sísmica mantiene en alerta a las familias de las zonas afectadas, mientras continúan las labores de evaluación y asistencia.

COE se refiere a la clasificación de los movimientos sísmicos

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), René García, explicó que, para efectos de la gestión operativa, los movimientos registrados desde el viernes 9 de octubre se están atendiendo dentro de una misma secuencia de réplicas.

La declaración surge ante el planteamiento de que el movimiento de magnitud 6.3 registrado la noche del lunes 12 de octubre podría corresponder a un nuevo terremoto.

García aclaró que corresponde al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá determinar técnicamente la clasificación de estos eventos.

El funcionario también se refirió a los avances en la entrega y distribución de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas.

Los ciudadanos pueden consultar los registros sísmicos en los canales oficiales del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.