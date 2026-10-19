Servicio Nacional de Migración abre convocatoria de reclutamiento: ¿cómo inscribirse?

Servicio Nacional de Migración abre convocatoria de reclutamiento.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá anunció que ya se encuentra disponible el proceso de inscripción para formar parte de la institución, mediante su página web oficial. Los interesados en participar en la convocatoria deberán ingresar a la sección de Reclutamiento, consultar los requisitos y completar el formulario de registro correspondiente.

De acuerdo con la información publicada por la institución, los aspirantes deberán seguir estos pasos:

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Ingresar a la página web oficial: acceder a www.migracion.gob.pa y seleccionar la sección Reclutamiento en el menú principal.

Consultar los requisitos: leer las instrucciones, condiciones y detalles del proceso de reclutamiento.

Completar la inscripción: seleccionar el botón "Regístrate" e ingresar los datos solicitados en el formulario.

El Servicio Nacional de Migración indicó que el procedimiento de inscripción está disponible a través de su plataforma digital.

¿Cuáles son los requisitos para ser inspector migratorio en Panamá?

Nacionalidad: ser panameño.

Documento de identificación: presentar cédula de identidad personal.

Edad: tener entre 18 y 26 años.

Escolaridad: contar con educación secundaria completa (bachillerato).

Estatura mínima: 1.60 metros para mujeres y 1.65 metros para hombres.

Peso: proporcional a la estatura.

Condición física y mental: tener buena condición física y buena salud mental.

Conducta: presentar un buen historial de conducta pública y privada.

Tatuajes: no tener tatuajes.

Perforaciones: no tener perforaciones.

Habilidades: saber nadar.

Antecedentes: no tener antecedentes policiales ni haber sido destituido por motivos disciplinarios de ninguna institución.

Estos son los requisitos preliminares publicados por la entidad para quienes estén interesados en formar parte del cuerpo de inspectores migratorios.

Proceso de convocatoria

Presentación de solicitud

Revisión y evaluación de documentos

Entrevista

Evaluaciones médicas

Investigación de antecedentes

Curso de formación

Evaluación final

Selección