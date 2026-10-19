Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 11:02

Minsa ofrecerá jornada de limpieza dental gratis en San Miguelito: conozca los horarios y requisitos

Conozca los requisitos, horarios y detalles de la jornada gratuita de limpieza dental por parte del Minsa que se realizará en San Miguelito.

Jornada dental gratuita en el Policentro de San isidro. 

Jornada dental gratuita en el Policentro de San isidro. 

@MINSA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Salud (MINSA), y la Región de Salud de San Miguelito realizará una jornada de limpieza dental gratuita en el Policentro de San Isidro, dirigida a las personas interesadas en recibir atención odontológica.

¿Cuándo se realizará la jornada dental gratuita?

La jornada se desarrollará del lunes 19 al sábado 31 de octubre de 2026, excepto los domingos, en horario de 7:00 a.m. a

3:00 p.m.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Las personas interesadas deberán solicitar una cita en el cuarto piso del Policentro de San Isidro, en el área de Odontología.

La jornada contará con 40 cupos diarios, por lo que se recomienda gestionar la cita con anticipación.

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