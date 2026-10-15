Teleférico de Panamá: Proyecto recibe orden de proceder por $255 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio este jueves 15 de octubre la orden de proceder para iniciar la construcción del teleférico de Panamá y San Miguelito, una obra adjudicada a la empresa Doppelmayr por B/.255,163,788.03.

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La obra busca mejorar la movilidad de los residentes de San Miguelito y facilitar la conexión con otros puntos de la ciudad. Además, contempla oportunidades de empleo y el desarrollo de infraestructura urbana en las comunidades beneficiadas.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, destacó que el proyecto representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los residentes, mediante espacios que complementen el sistema de transporte.

Según explicó, la iniciativa también contempla aceras, estacionamientos, comercios para vendedores informales y un centro de orientación infantil.

La alcaldesa @irmaehernandezb se refirió a los beneficios de la construcción de un teleférico entre los distritos de San Miguelito y Panamá.



Dijo que la obra representa “una ventana de oportunidades” para los residentes.



Destacó que el distrito necesita empleo y… pic.twitter.com/r8ATLqFoRe — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

¿Dónde estarán las estaciones del teleférico?

El proyecto tendrá un recorrido de 6.6 kilómetros y una duración aproximada de 26 minutos. Contará con seis estaciones: cuatro ubicadas en San Miguelito y dos en el distrito de Panamá.

Samaria

Mano de Piedra

El Valle de Urracá

Torrijos Carter

El sistema se integrará con la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario. Cada cabina tendrá capacidad para transportar a 10 personas sentadas.

¿Cuándo estará listo el teleférico?

La construcción del teleférico tendrá un plazo de ejecución de 30 meses, según lo anunciado. La obra busca ofrecer una alternativa de transporte para los residentes y contribuir al desarrollo urbano y económico de las comunidades del área.