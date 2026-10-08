Teleférico de San Miguelito: ¿cuándo estará listo y cuántos pasajeros transportará?

El Teleférico de San Miguelito podría comenzar a operar entre finales de 2028 y principios de 2029, según explicó Alex Quiroz, coordinador de Proyectos del Metro de Panamá. El nuevo sistema de transporte contará con cabinas para 10 personas y tendrá capacidad para movilizar hasta 2,800 pasajeros por hora y por sentido.

Quiroz explicó que el proyecto contempla un plazo contractual de 30 meses de ejecución , que comenzará a contarse una vez se emita la orden de proceder al contratista.

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De acuerdo con esta proyección, el sistema podría entrar en operación entre finales de 2028 y principios de 2029, dependiendo del inicio y desarrollo de los trabajos.

Alex Quiroz, administrador del Teleférico de San Miguelito, detalló dónde estarán ubicadas las estaciones del nuevo proyecto, y las conexiones que se tendrán con las rutas alimentadoras. pic.twitter.com/iQdTOTQsfj — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

El contrato para la construcción del teleférico fue refrendado por la Contraloría General de la República, mientras que el siguiente paso corresponde a la emisión de la orden de proceder.

¿Cuántos pasajeros transportará el Teleférico de San Miguelito?

El proyecto contempla cabinas con capacidad para 10 personas cada una y un sistema diseñado para transportar hasta 2,800 pasajeros por hora y por sentido.

Quiroz destacó que esta tecnología se adapta a las características topográficas de San Miguelito, donde existen comunidades ubicadas en sectores de difícil acceso.

Además, explicó que la infraestructura del teleférico representa una alternativa menos invasiva que un sistema ferroviario para las condiciones del área.

"El Teleférioco se adapta a la topografía del sector, considerando que la ionfraestructura que alberga esta tecnología es menos invasiva que la tecnología ferroviaria. Entonces ciertamente con la cabina que vamos a tener en el sistema que tendrán la capacidad de albergar 10… pic.twitter.com/X3d41Ncw9o — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

¿Dónde estarán las estaciones del teleférico?

El proyecto contempla un recorrido aproximado de 6.6 kilómetros, con seis estaciones:

Balboa.

Cincuentenario.

Samaria.

Mano de Piedra.

Valle de Urracá.

Torrijos Carter.

El sistema tendrá conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario y permitirá la integración con otras alternativas de transporte público.

Metro de Panamá supera los 400 mil pasajeros diarios

Quiroz señaló que actualmente el Metro de Panamá moviliza más de 400,000 pasajeros diarios, una demanda superior a las estimaciones iniciales.

Según explicó, factores como el costo del combustible y la congestión vehicular han contribuido al incremento de usuarios.

Con la incorporación del Teleférico de San Miguelito, se espera que más residentes de comunidades internas puedan acceder al Metro y a las rutas alimentadoras del transporte público.

La construcción del sistema también representa un desafío técnico debido a las condiciones topográficas de los sectores que atravesará.