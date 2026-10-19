Cristo Negro de Portobelo: historia, tradiciones y actividades del 21 de octubre

En la Costa Arriba de Colón, el Cristo Negro de Portobelo es una de las imágenes religiosas más veneradas de Panamá. Cada 21 de octubre, miles de devotos llegan al distrito para participar en una celebración marcada por la fe, las promesas y las muestras de agradecimiento por los favores recibidos.

¿Cuál es la historia del Cristo Negro de Portobelo?

La tradición cuenta que un barco que transportaba la imagen intentó zarpar varias veces rumbo al sur, pero fuertes tormentas se lo impedían. Según el relato popular, la caja que contenía la imagen fue arrojada al mar y terminó llegando a Portobelo, donde permaneció la figura religiosa.

La devoción también está vinculada, según relatos tradicionales, con una epidemia que afectó a la población. Se cuenta que, tras las oraciones de los habitantes al Cristo Negro, la enfermedad cesó, fortaleciendo la fe y el vínculo de la comunidad con la imagen.

Tradiciones de los devotos del Nazareno

La peregrinación al Cristo Negro es una de las expresiones de fe más reconocidas de esta celebración. Algunos devotos recorren largas distancias de rodillas como penitencia, mientras que otros cargan sobre sus espaldas a familiares que, según sus testimonios, recibieron un milagro o favor atribuido al Nazareno.

Entre las figuras conocidas que expresaron su devoción al Cristo Negro estuvo el cantante puertorriqueño Ismael Rivera, quien le dedicó canciones.

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¿Qué actividades se realizarán el 21 de octubre?

La jornada principal contempla actividades religiosas y la tradicional procesión por las calles de Portobelo.

6:00 p.m.: misa solemne campal en la plaza.

8:00 p.m.: inicio de la procesión tradicional por las calles del distrito.

Durante la procesión, los devotos acompañan la imagen del Cristo Negro en una de las manifestaciones de fe más concurridas del calendario religioso panameño.

¿Por qué se celebra el 21 de octubre?

La solemnidad se conmemora cada 21 de octubre, fecha que la tradición local vincula con la llegada de la imagen a Portobelo. Con el paso del tiempo, esta fecha se convirtió en el día central de la celebración religiosa.

¿Cuántos días dura la festividad del Cristo Negro?

Las actividades religiosas se desarrollan durante varios días y tienen como eje la novena, que tradicionalmente se realiza del 13 al 21 de octubre, y la solemnidad del día 21.

La jornada de cierre reúne a numerosos peregrinos, incluye la misa principal y culmina con la procesión nocturna, durante la cual la imagen recorre las calles del pueblo antes de regresar a la iglesia.