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CSS pidió disculpas públicas a víctimas del dietilenglicol 20 años después

Luego de 20 años, la CSS pidió disculpas públicas a las víctimas del dietilenglicol. Gustavo Santamaría, director nacional de la Oficina de Cumplimiento de la entidad, explicó cómo fue la investigación y el proceso para la certificación de los fallecimientos a causa del envenenamiento masivo. Santamaría detalló que actualmente hay 822 personas certificadas como pacientes de dietilenglicol y que reciben una pensión vitalicia.