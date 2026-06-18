Minsa continúa revisión de certificaciones y recertificaciones de afectados por dietilenglicol

Minsa y CSS refuerzan criterios para la evaluación de afectados por dietilenglicol

El Ministerio de Salud (Minsa) desarrolla una jornada de inducción y actualización dirigida a profesionales de la salud del sector público, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre el manejo clínico, seguimiento y procesos de certificación de las personas afectadas por la intoxicación con dietilenglicol.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales para garantizar una atención integral y especializada a los pacientes que continúan enfrentando secuelas derivadas de este hecho ocurrido en 2006.

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Capacitación busca reforzar conocimientos clínicos

El ministro encargado de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó la importancia de que médicos y demás profesionales sanitarios mantengan actualizados sus conocimientos sobre el abordaje de estos pacientes.

"Estamos dando docencia sobre lo que fue la intoxicación con dietilenglicol. Es importante que el personal de salud conozca y refresque todos los conocimientos relacionados con este manejo", señaló el funcionario. "Estamos dando docencia sobre lo que fue la intoxicación con dietilenglicol. Es importante que el personal de salud conozca y refresque todos los conocimientos relacionados con este manejo", señaló el funcionario.

Durante las jornadas se abordan aspectos clínicos fundamentales relacionados con las secuelas derivadas de la intoxicación, así como los criterios médicos utilizados para la evaluación de los afectados.

Buscan unificar criterios entre Minsa y CSS

Zambrano explicó que estas capacitaciones permiten unificar criterios entre los profesionales de salud del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social (CSS).

El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta institucional y garantizar que los pacientes reciban una atención homogénea basada en criterios técnicos actualizados.

Según las autoridades, la coordinación entre ambas entidades es fundamental para mejorar los procesos de atención y seguimiento de las personas afectadas.

Continúan evaluaciones para certificaciones y recertificaciones

El titular encargado de Salud informó que las solicitudes de certificación y recertificación continúan siendo evaluadas por las comisiones técnicas correspondientes.

Indicó además que estos organismos han sido reactivados para garantizar la revisión detallada de cada expediente y dar continuidad a los procesos pendientes.

"Todos estos expedientes se están reevaluando nuevamente y se está dando seguimiento a los pacientes que ya cuentan con certificación", explicó. "Todos estos expedientes se están reevaluando nuevamente y se está dando seguimiento a los pacientes que ya cuentan con certificación", explicó.

Minsa apuesta por procesos transparentes y sustentados técnicamente

La institución reiteró que continuará fortaleciendo las capacidades del personal sanitario encargado de la atención de estos pacientes.

Asimismo, destacó que los procesos de evaluación, certificación y seguimiento se desarrollan bajo criterios técnicos y de transparencia, con el propósito de garantizar una atención adecuada a las personas afectadas por la intoxicación con dietilenglicol.

El Minsa señaló que estas acciones forman parte de su compromiso de mantener una atención médica especializada y un seguimiento continuo de los pacientes que aún presentan secuelas relacionadas con este caso.