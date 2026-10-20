¿Sientes mareos después del terremoto en Panamá? Conoce los síntomas y qué hacer

Después de un terremoto, algunas personas pueden experimentar mareos, sensación de movimiento o pérdida de equilibrio, incluso horas o días después del evento sísmico. Estas molestias pueden estar relacionadas con el estrés, la ansiedad y las respuestas del organismo ante una situación de emergencia, según información divulgada en una campaña de orientación sobre el llamado síndrome de mareo posterremoto.

Tras el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá, conocer estas manifestaciones puede ayudar a identificar cuándo es necesario descansar, adoptar medidas de autocuidado o buscar atención médica.

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¿Qué es el síndrome de mareo posterremoto?

El mareo posterremoto es una expresión utilizada para describir la sensación de movimiento, balanceo o inestabilidad que algunas personas experimentan después de un sismo, aun cuando el suelo ya no se está moviendo.

Estas sensaciones pueden estar relacionadas con la respuesta del sistema del equilibrio y con factores emocionales, como el estrés y la ansiedad que pueden surgir después de una experiencia sísmica.

Sin embargo, no todos los mareos posteriores a un terremoto tienen la misma causa, por lo que es importante prestar atención a los síntomas y su evolución.

¿Cuáles son los síntomas de mareo después de un terremoto?

Entre las señales que pueden presentarse después de un movimiento sísmico se encuentran:

Mareo: sensación de que todo gira o se mueve.

Inestabilidad: dificultad para mantener el equilibrio.

Náuseas

Visión borrosa

Zumbido en los oídos

Dolor de cabeza

Cansancio

Dificultad para concentrarse o ansiedad

Estas manifestaciones pueden aparecer horas o días después del evento. No obstante, su presencia no confirma por sí sola que se trate de mareo posterremoto, ya que también pueden estar relacionadas con otras condiciones de salud.

¿Qué hacer si sientes mareos después de un sismo?

La información de orientación recomienda adoptar algunas medidas de autocuidado cuando aparecen molestias leves:

Descansar y evitar los movimientos bruscos.

Mantenerse hidratado.

Respirar lentamente y buscar un espacio tranquilo.

Evitar actividades que puedan representar un riesgo si existe pérdida de equilibrio.

Consultar a un profesional de la salud si las molestias son intensas, persisten o no mejoran.

Es importante buscar atención médica inmediata si el mareo aparece acompañado de debilidad repentina, dificultad para hablar, desmayo, dolor de cabeza súbito e intenso o alteraciones importantes de la visión, ya que estos síntomas pueden indicar una emergencia médica.