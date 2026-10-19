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Sismo en Panamá | Sinaproc activa alerta verde en Veraguas y Los Santos por lluvias

El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, rindieron un nuevo balance sobre la atención de las afectaciones en zonas impactadas por el terremoto del 9 de octubre, y anunciaron la activación de una alerta verde en las provincias de Los Santos y Veraguas por lluvias. Icaza también informó sobre el inicio del proceso de reconstrucción de viviendas que colapsaron y explicó que serán "sismorresistentes".