Psoriasis, en la piel del paciente P 2/2

Los pacientes con psoriasis enfrentan dolor emocional, discriminación y escasez de medicamentos. Muchos de ellos no pueden tener el tratamiento indicado, porque no cuentan con un trabajo o porque la Caja de Seguro Social no incluye esas medicinas en su cuadro básico. La Fundación Psoriasis de Panamá lanzó el primer registro para que los pacientes que han sido diagnosticados con la enfermedad entren a la plataforma e incluya sus datos y apoyarlos con sus medicinas.