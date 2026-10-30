Panamá Entrevistas -

Brindan detalles sobre la teleconsulta de demanda espontánea implementada por el Minsa

Julio Araba, gestor de proyectos de informática del Ministerio de Salud (Minsa), brindó detalles sobre la opción de teleconsulta de demanda espontánea implementada a través de la aplicación Minsalud PdP, a través de la cual los ciudadanos pueden acceder a una atención con un profesional de medicina general. Inicialmente se está brindando en las regiones de Herrera y Los Santos, y próximamente se estará ampliando a otras regiones del país.