Fútbol Deportes -  11 de noviembre de 2026 - 15:39

Selección de Panamá vs Curazao: ¿Dónde seguir el partido de este jueves?

La Selección de Panamá completó su último entrenamiento y se prepara para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de Concacaf.

Conozca los detalles del partido de Panamá ante Curazao.

Conozca los detalles del partido de Panamá ante Curazao.

@Fepafut
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Selección de Panamá completó este miércoles 11 de noviembre su último entrenamiento en suelo patrio y se prepara para viajar a Willemstad, donde enfrentará a Curazao en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen realizó su última práctica en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, antes de trasladarse al territorio curazoleño para este importante compromiso.

¿Dónde ver el partido de Panamá ante Curazao?

Los aficionados deberán estar pendientes de las señales de transmisión para seguir el primer encuentro de la serie. A través del sitio web de RPC.COM a las 7:00 p.m.

¿Cuándo será el partido entre Panamá y Curazao?

El segundo compromiso se disputará el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó que los boletos para este encuentro están agotados, por lo que el estadio tendrá aforo completo.

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