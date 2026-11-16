Robert Pattinson será el nuevo James Bond

El actor británico Robert Pattinson fue el elegido para convertirse en el nuevo James Bond, tomando el relevo de Daniel Craig como el espía más famoso de la ficción, anunció este lunes Amazon MGM Studios.

"Robert Pattinson interpretará el icónico papel de James Bond en la tan esperada película del estudio, marcando el inicio de una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine", declaró Amazon MGM Studios en el sitio web 007.com.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que se me confíe el papel del agente 007 es el mayor honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todos en Amazon MGM Studios por la confianza que han depositado en mí.

Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que tenemos por delante junto a este fantástico equipo”, expresó Robert Pattinson.

FUENTE: AFP