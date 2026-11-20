Meduca avanza en los preparativos para las graduaciones escolares de 2026.

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que los actos de graduación de los centros educativos del país el cuál se desarrollarán del 14 al 18 de diciembre de 2026.

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La entidad también aseguró que los estudiantes de las provincias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre podrán participar en sus ceremonias, siempre que estas se realicen en instalaciones que reúnan las condiciones adecuadas y cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.

¿Cuántos estudiantes se graduarán en Panamá este 2026?

De acuerdo con las estimaciones del Meduca, este año alrededor de 60 mil estudiantes culminarán el noveno grado, mientras que unos 38 mil finalizarán el duodécimo grado.

Estas cifras corresponden a los alumnos que completarán dos etapas importantes de su formación académica: la premedia y la educación media.

¿Qué medidas de seguridad se aplicarán en las graduaciones?

El director de Educación Media Profesional y Técnica del Meduca, profesor Elías González, explicó que, debido a la magnitud de estos actos, la institución mantiene coordinaciones con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), principalmente en las provincias centrales, donde se sintieron los efectos del movimiento sísmico.

Como parte de estas coordinaciones, se han establecido protocolos que deberán cumplir los centros educativos para garantizar que las ceremonias se desarrollen en espacios seguros y adecuados.

El @MeducaPma confirmó que del 14 al 18 de diciembre se desarrollarán las graduaciones escolares, y aseguró que los estudiantes de las provincias impactadas por el terremoto del 9 de octubre podrán participar de los actos, siguiendo los protocolos en las instalaciones que sean… pic.twitter.com/qnWQ6WEGv5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026

Meduca hace llamado a los estudiantes sobre la vestimenta

Por otra parte, las autoridades educativas exhortaron a los estudiantes a vestir de manera formal y acorde con la solemnidad de los actos de graduación.

González recordó que estas ceremonias representan un momento importante en la vida académica de los jóvenes, por lo que deben asumirlas con responsabilidad y dar el ejemplo ante la ciudadanía.

Con las fechas ya establecidas, el Meduca avanza en los preparativos para las graduaciones escolares de 2026, con especial atención a las condiciones de seguridad de los planteles y espacios donde se desarrollarán las ceremonias.