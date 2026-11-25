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Panamá participa en operativo internacional contra distribución de material de abuso sexual infantil

Un total de 8 personas fueron conducidas y 2 aprehendidas mediante el operativo internacional Aliados por la infancia VII liderado por el Ministerio Público, por su presunta vinculación con delitos relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. El operativo se desarrolló de manera simultánea en 16 países de Latinoamérica y Europa. En Panamá las diligencias se realizaron en Coclé, Chiriquí y sectores de la capital.