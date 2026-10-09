Aeropuerto de Tocumen suspende vuelos y cierra temporalmente tras sismo en Panamá

El Aeropuerto de Tocumen anunció la suspensión de las operaciones aéreas y el cierre temporal de sus instalaciones tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre en Panamá. La administración aeroportuaria informó que activó los protocolos de seguridad y comenzó la evacuación preventiva de los pasajeros.

La medida también incluyó la evacuación de las áreas administrativas, mientras el personal del aeropuerto brinda orientación a los usuarios durante el procedimiento.

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¿Cuándo se reanudarán los vuelos en el Aeropuerto de Tocumen?

De acuerdo con el comunicado, las operaciones aéreas se reanudarán una vez que se verifiquen las condiciones de seguridad de las instalaciones y del servicio de la torre de control.

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Hasta el momento, no se ha informado una hora específica para la reapertura del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen solicitó a los pasajeros seguir las indicaciones de su personal y mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se comunicarán las actualizaciones sobre la reanudación del servicio.