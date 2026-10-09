Presidente Mulino llama a la calma tras sismo reportado en Panamá y activa organismos de emergencia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a la calma y giró instrucciones a los organismos correspondientes para atender la emergencia tras el sismo reportado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá, cuya magnitud fue señalada inicialmente como 7.2.
Mulino solicita información sobre los efectos del sismo en Panamá
A través de su cuenta en la red social X, Mulino manifestó:
El mensaje hace referencia a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y menciona al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Las autoridades deberán proporcionar información sobre las posibles afectaciones relacionadas con el evento sísmico.
pjs