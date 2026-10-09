Presidente Mulino llama a la calma tras sismo reportado en Panamá y activa organismos de emergencia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a la calma y giró instrucciones a los organismos correspondientes para atender la emergencia tras el sismo reportado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá, cuya magnitud fue señalada inicialmente como 7.2.

El mandatario solicitó a las autoridades informar sobre los efectos del movimiento telúrico y pidió evitar que lo sucedido sea utilizado para generar alarma o desorden entre la población.

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Mulino solicita información sobre los efectos del sismo en Panamá

A través de su cuenta en la red social X, Mulino manifestó:

“He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos que informen sobre los efectos, llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”. “He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos que informen sobre los efectos, llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”.

El mensaje hace referencia a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y menciona al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las autoridades deberán proporcionar información sobre las posibles afectaciones relacionadas con el evento sísmico.

pjs