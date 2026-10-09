Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 13:29

Sismo de magnitud 7.0 sacude Panamá este viernes 9 de octubre, según reporte preliminar

El Instituto de Geociencias reportó preliminarmente un sismo de magnitud 7.0 este viernes 9 de octubre, localizado a 39 km al oeste de Tonosí.

Sismo de magnitud 7.0 sacude Panamá.

Sismo de magnitud 7.0 sacude Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un sismo de magnitud 7.0 se registró este viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56 p.m., según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico habría sido percibido en varios puntos del país.

De acuerdo con los datos suministrados por la entidad, el evento sísmico se localizó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.

Le podría interesar: Así se vivió el fuerte sismo de magnitud 7.0 que sacudió Panamá: imágenes del momento

¿Dónde se registró el sismo de magnitud 7.0 en Panamá?

El reporte preliminar del Instituto de Geociencias detalla la siguiente información:

  • Fecha: viernes 9 de octubre de 2026

  • Hora local: 12:56:04 p.m

  • Magnitud: 7.0

  • Profundidad: 10 kilómetros

  • Ubicación: 39 kilómetros al oeste de Tonosí, Panamá

  • Estado del reporte: preliminar

Los datos podrían ser actualizados por el Instituto de Geociencias conforme avance el análisis del evento.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino llama a la calma tras sismo reportado en Panamá y activa organismos de emergencia

Así se vivió el fuerte sismo de magnitud 7.0 que sacudió Panamá: imágenes del momento

Sismo de magnitud 4.5 se registra a 164 km de Río Sereno

Recomendadas

Más Noticias