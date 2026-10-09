Sismo de magnitud 7.0 sacude Panamá este viernes 9 de octubre, según reporte preliminar

Un sismo de magnitud 7.0 se registró este viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56 p.m., según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico habría sido percibido en varios puntos del país.

De acuerdo con los datos suministrados por la entidad, el evento sísmico se localizó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.

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¿Dónde se registró el sismo de magnitud 7.0 en Panamá?

El reporte preliminar del Instituto de Geociencias detalla la siguiente información:

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026

Hora local: 12:56:04 p.m

Magnitud: 7.0

Profundidad: 10 kilómetros

Ubicación: 39 kilómetros al oeste de Tonosí, Panamá

Estado del reporte: preliminar

Los datos podrían ser actualizados por el Instituto de Geociencias conforme avance el análisis del evento.