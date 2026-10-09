Sismo de magnitud 7.0 sacude Panamá este viernes 9 de octubre, según reporte preliminar

Un sismo de magnitud 7.0 se registró este viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56 p.m., según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico habría sido percibido en varios puntos del país.
Le podría interesar: Así se vivió el fuerte sismo de magnitud 7.0 que sacudió Panamá: imágenes del momento
¿Dónde se registró el sismo de magnitud 7.0 en Panamá?
El reporte preliminar del Instituto de Geociencias detalla la siguiente información:
-
Fecha: viernes 9 de octubre de 2026
Hora local: 12:56:04 p.m
Magnitud: 7.0
Profundidad: 10 kilómetros
Ubicación: 39 kilómetros al oeste de Tonosí, Panamá
Estado del reporte: preliminar
Los datos podrían ser actualizados por el Instituto de Geociencias conforme avance el análisis del evento.