Metro de Panamá suspende operaciones en las Líneas 1 y 2 tras sismo

El Metro de Panamá anunció la suspensión temporal del servicio en las Líneas 1 y 2 este viernes 9 de octubre de 2026, luego del fuerte sismo registrado en el país. La entidad informó que todas las estaciones de ambas líneas fueron evacuadas como medida de seguridad para los usuarios.

A través de un comunicado difundido, la empresa confirmó que el sistema permanecerá temporalmente fuera de servicio.

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¿Cuándo se reanudará el servicio del Metro de Panamá?

Hasta el momento, el Metro de Panamá no ha anunciado una hora para la reanudación de las operaciones en las Líneas 1 y 2.

La entidad solicitó a los usuarios mantenerse informados mediante sus canales oficiales, donde se comunicarán las próximas actualizaciones sobre el funcionamiento del sistema.