Panamá 9 de octubre de 2026 - 14:13

Metro de Panamá suspende operaciones en las Líneas 1 y 2 tras sismo

El Metro de Panamá evacuó todas las estaciones de las Líneas 1 y 2 y suspendió temporalmente el servicio tras el sismo registrado este viernes.

Metro de Panamá suspende operaciones.

Metro de Panamá suspende operaciones.

@elmetrodepanama

El Metro de Panamá anunció la suspensión temporal del servicio en las Líneas 1 y 2 este viernes 9 de octubre de 2026, luego del fuerte sismo registrado en el país. La entidad informó que todas las estaciones de ambas líneas fueron evacuadas como medida de seguridad para los usuarios.

A través de un comunicado difundido, la empresa confirmó que el sistema permanecerá temporalmente fuera de servicio.

Le podría interesar: Así se vivió el fuerte sismo de magnitud 7.0 que sacudió Panamá: imágenes del momento

¿Cuándo se reanudará el servicio del Metro de Panamá?

Hasta el momento, el Metro de Panamá no ha anunciado una hora para la reanudación de las operaciones en las Líneas 1 y 2.

La entidad solicitó a los usuarios mantenerse informados mediante sus canales oficiales, donde se comunicarán las próximas actualizaciones sobre el funcionamiento del sistema.

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá da un nuevo paso internacional: estos son los beneficios que busca

Metro de Panamá: ¿Qué pasó hoy en la Línea 1 y por qué hubo aglomeración en San Miguelito?

Recomendadas

Más Noticias