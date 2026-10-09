Metro de Panamá anuncia ejercicios de evacuación en dos estaciones: conozca cuáles

El Metro de Panamá anunció que participará en el Tercer Simulacro Nacional de Evacuación 2026, programado para el lunes 12 de octubre, a las 10:00 a.m. Los ejercicios se desarrollarán en dos estaciones de las líneas 1 y 2, por lo que la entidad pidió a los usuarios mantener la calma y seguir las indicaciones del personal.
¿En qué estaciones del Metro de Panamá se realizará el simulacro?
Según informó la entidad, los ejercicios de evacuación se llevarán a cabo en las siguientes estaciones:
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El Ingenio: Línea 1 del Metro de Panamá.
Nuevo Tocumen: Línea 2 del Metro de Panamá.
Ambas estaciones formarán parte del ejercicio nacional programado para las 10:00 a.m. del lunes 12 de octubre.
¿Qué deben hacer los usuarios durante el simulacro?
El Metro de Panamá recomendó a los pasajeros mantenerse informados y seguir las instrucciones del personal durante el desarrollo de los ejercicios.
La institución también hizo un llamado a conservar la calma mientras se ejecutan las actividades de evacuación.
Hasta el momento, la información divulgada no especifica si el simulacro ocasionará interrupciones temporales en el servicio o modificaciones en la frecuencia de los trenes.