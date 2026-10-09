Metro de Panamá anuncia ejercicios de evacuación en dos estaciones: conozca cuáles

Metro de Panamá realizará el simulacro nacional de evacuación

El Metro de Panamá anunció que participará en el Tercer Simulacro Nacional de Evacuación 2026, programado para el lunes 12 de octubre, a las 10:00 a.m. Los ejercicios se desarrollarán en dos estaciones de las líneas 1 y 2, por lo que la entidad pidió a los usuarios mantener la calma y seguir las indicaciones del personal.

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¿En qué estaciones del Metro de Panamá se realizará el simulacro?

Según informó la entidad, los ejercicios de evacuación se llevarán a cabo en las siguientes estaciones:

El Ingenio: Línea 1 del Metro de Panamá.

Nuevo Tocumen: Línea 2 del Metro de Panamá.

Ambas estaciones formarán parte del ejercicio nacional programado para las 10:00 a.m. del lunes 12 de octubre.

.@elmetrodepanama informó que participará en el Tercer Simulacro Nacional de Evacuación 2026, este lunes 12 de octubre, a las 10:00 a.m., con ejercicios en las estaciones de El Ingenio, en la Línea 1, y Nuevo Tocumen, en la Línea 2.



La entidad invita a los usuarios a informarse,… pic.twitter.com/ADyiFBX4K6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

¿Qué deben hacer los usuarios durante el simulacro?

El Metro de Panamá recomendó a los pasajeros mantenerse informados y seguir las instrucciones del personal durante el desarrollo de los ejercicios.

La institución también hizo un llamado a conservar la calma mientras se ejecutan las actividades de evacuación.

Hasta el momento, la información divulgada no especifica si el simulacro ocasionará interrupciones temporales en el servicio o modificaciones en la frecuencia de los trenes.