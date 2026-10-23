Mulino asegura que reconstrucción tras el terremoto es prioridad, pero Panamá no puede detenerse

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales afectados por el terremoto en las provincias centrales es una de las prioridades del Gobierno Nacional, aunque destacó que el país debe continuar atendiendo otros asuntos de importancia.
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Mulino habla sobre las prioridades del Gobierno tras el terremoto
Durante su intervención, el mandatario reconoció la importancia de atender los daños ocasionados por el movimiento sísmico y sostuvo que las labores de reconstrucción deben desarrollarse sin paralizar otras responsabilidades del Estado.
El presidente planteó así la necesidad de mantener simultáneamente los esfuerzos de recuperación en las zonas afectadas y la atención de las demás prioridades nacionales.