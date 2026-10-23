Mulino asegura que reconstrucción tras el terremoto es prioridad, pero Panamá no puede detenerse

El presidente de la República, José Raúl Mulino , aseguró que la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales afectados por el terremoto en las provincias centrales es una de las prioridades del Gobierno Nacional, aunque destacó que el país debe continuar atendiendo otros asuntos de importancia.

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Mulino habla sobre las prioridades del Gobierno tras el terremoto

Durante su intervención, el mandatario reconoció la importancia de atender los daños ocasionados por el movimiento sísmico y sostuvo que las labores de reconstrucción deben desarrollarse sin paralizar otras responsabilidades del Estado.

Durante la inauguración del World of Coffee 2026 en Panamá, el presidente de la República, @JoseRaulMulino, dijo que el proceso de reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales en provincias centrales tras el terremoto es una de las prioridades, pero “hay otra que el país… pic.twitter.com/hwFzltgImH — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

"Hay otra que el país no se podía detener por esa calamidad natural… no se trata de elegir una u otra prioridad, sino de duplicar esfuerzos para atender las dos", expresó Mulino. "Hay otra que el país no se podía detener por esa calamidad natural… no se trata de elegir una u otra prioridad, sino de duplicar esfuerzos para atender las dos", expresó Mulino.

El presidente planteó así la necesidad de mantener simultáneamente los esfuerzos de recuperación en las zonas afectadas y la atención de las demás prioridades nacionales.