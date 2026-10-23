Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 14:05

Mulino asegura que reconstrucción tras el terremoto es prioridad, pero Panamá no puede detenerse

El presidente José Raúl Mulino afirmó que el Gobierno debe atender la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales sin detener otras prioridades del país.

Mulino asegura que reconstrucción tras el terremoto es prioridad

Mulino asegura que reconstrucción tras el terremoto es prioridad

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales afectados por el terremoto en las provincias centrales es una de las prioridades del Gobierno Nacional, aunque destacó que el país debe continuar atendiendo otros asuntos de importancia.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración del World of Coffee 2026, celebrado en Panamá.

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Mulino habla sobre las prioridades del Gobierno tras el terremoto

Durante su intervención, el mandatario reconoció la importancia de atender los daños ocasionados por el movimiento sísmico y sostuvo que las labores de reconstrucción deben desarrollarse sin paralizar otras responsabilidades del Estado.

"Hay otra que el país no se podía detener por esa calamidad natural… no se trata de elegir una u otra prioridad, sino de duplicar esfuerzos para atender las dos", expresó Mulino. "Hay otra que el país no se podía detener por esa calamidad natural… no se trata de elegir una u otra prioridad, sino de duplicar esfuerzos para atender las dos", expresó Mulino.

El presidente planteó así la necesidad de mantener simultáneamente los esfuerzos de recuperación en las zonas afectadas y la atención de las demás prioridades nacionales.

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