Mulino encabeza homenaje a Manuel Amador Guerrero y soldados de la independencia este 2 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino , encabezó este lunes 2 de noviembre de 2026 los actos protocolares por el Día de los Difuntos en el Cementerio Amador Guerrero, en la ciudad de Panamá, donde se rindió homenaje al primer presidente de la República, Manuel Amador Guerrero, y a los soldados de la independencia.

La ceremonia incluyó la colocación de ofrendas florales, una guardia de honor y la participación de autoridades nacionales y municipales, como parte de las actividades oficiales que anteceden a las celebraciones del 3 de noviembre.

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Mulino rinde homenaje a Manuel Amador Guerrero

Los actos comenzaron con la colocación de una ofrenda floral ante el mausoleo de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República de Panamá.

Durante el homenaje se realizó una guardia de honor del Servicio de Protección Institucional (SPI), seguida del tradicional toque de silencio.

La ceremonia también contó con la intervención de Julio Linares Franco, quien participó como orador designado.

Autoridades recuerdan a los soldados de la independencia

Posteriormente, el mandatario se trasladó al mausoleo de los soldados de la independencia, donde colocó una segunda ofrenda floral junto al alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, y el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Dorindo Vega Moreno.

En este acto intervino Meyvis Yassiel Barrios Mata, oradora designada por el Consejo Municipal.

La jornada concluyó con la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda Republicana, bajo la dirección del profesor Dimas Rodríguez.

Día de los Difuntos marca el inicio de los actos protocolares de las Fiestas Patrias

En la ceremonia participaron ministros y viceministros de Estado, la gobernadora de la provincia de Panamá, autoridades municipales y concejales.

El homenaje forma parte de las actividades conmemorativas del 2 de noviembre, Día de los Difuntos, fecha en la que los panameños recuerdan a sus seres queridos fallecidos y se rinde tributo a figuras históricas de la República.

Los actos se desarrollaron en vísperas del 3 de noviembre, cuando Panamá conmemora los 123 años de su separación de Colombia, ocurrida en 1903.