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Ministro de Educación indica que los desfiles son un homenaje a la patria y a las personas afectadas por el terremoto

El ministro de Educación, Ventura Vega, hizo referencia a la conmemoración de los desfiles, señalando que se trata de “un homenaje a la patria y un homenaje a todos los hermanos que están pasando dificultades en las cuatro provincias” que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Agregó que avanzan con la demolición de 85 planteles para su reconstrucción y que todos los graduandos van a recibir sus diplomas.