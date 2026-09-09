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Ministro de Educación remarca que Panamá participará en la próxima prueba PISA

Panamá participará en la próxima prueba PISA al igual que en otras evaluaciones, así lo indicó este miércoles el ministro de Educación, Ventura Vega. “Tenemos que prepararnos y la prueba PISA se aplica a los que tienen 15 años. Usted manda todo el listado a esta organización que el país tiene que pagarle, tenemos que pagarle más de 200 y pico mil dólares, lo vamos a pagar porque yo quiero saber cómo andamos con la educación”, indicó.