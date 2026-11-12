Rey Carlos III invita al presidente Mulino a una audiencia oficial en el Reino Unido el 3 de diciembre

Rey Carlos III invita al presidente Mulino a una audiencia oficial en el Reino Unido.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , recibió este jueves 12 de noviembre una invitación oficial del rey Carlos III del Reino Unido para sostener una audiencia el próximo jueves 3 de diciembre de 2026, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar nuevas oportunidades de cooperación e inversión.

La invitación fue entregada por el embajador británico en Panamá, Greg Houston, durante un encuentro con el mandatario panameño.

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Según informó la Presidencia de la República, la audiencia busca estrechar los vínculos entre ambos países en áreas como comercio, economía, inversión, seguridad, educación y cultura.

Mulino se reunirá con el rey Carlos III y empresarios británicos

La Presidencia detalló que, además de la audiencia con el monarca británico, se han coordinado otras reuniones oficiales y encuentros con presidentes ejecutivos de importantes empresas del Reino Unido, entre ellas British Airways.

El mandatario viajará acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y una delegación de empresarios panameños, quienes participarán en actividades orientadas a explorar nuevas oportunidades de inversión.

De acuerdo con la información oficial, esta visita marcará un hecho en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“Será la primera vez que un mandatario panameño sea recibido por el monarca británico en el Reino Unido”, destacó la Presidencia.

Reino Unido muestra interés en apoyar construcción de escuelas en Panamá

Durante la reunión entre Mulino y el embajador Greg Houston también se abordó el interés del Reino Unido en apoyar proyectos de construcción de nuevos centros educativos en Panamá.

Según la Presidencia, esta cooperación adquiere especial importancia debido a los daños ocasionados por el reciente terremoto en planteles educativos de cuatro provincias:

Los Santos

Herrera

Veraguas

Coclé

La administración panameña destacó que el interés británico en estos proyectos representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura educativa del país.