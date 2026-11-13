Panamá Nacionales -

Hospichantin brinda servicios de salud en Los Pozos luego del terremoto

El “hospichantin”, una iniciativa de la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud (Minsa), inició la atención de pacientes, luego de que el centro de salud de este distrito sufrió daños estructurales tras el terremoto del 9 de octubre, por lo que tendrá que ser reconstruido. El ministro de Salud, Fernando Boyd, realizó una visita a la estructura.