Sismo en Panamá | Tonosí, Los Pozos y Soná entre las zonas más afectadas, según Icaza

Sismo en Panamá | Tonosí, Los Pozos y Soná entre las zonas más afectadas

El sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá dejó afectaciones en 419 centros educativos, 21 centros de salud y nueve puentes, según el balance presentado por el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Las autoridades continúan evaluando los daños en la infraestructura pública y las viviendas.

Contenido de interés: Órgano Judicial mantiene suspensión de labores y términos judiciales en cuatro provincias tras el sismo

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el sismo en Panamá?

Icaza señaló que entre las áreas con mayores afectaciones identificadas hasta el momento se encuentran:

Tonosí, en Los Santos.

Los Pozos y Las Minas, en Herrera.

Macaracas, en Los Santos.

Mariato y Soná, en Veraguas.

Sismo en Panamá | El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que hasta el momento se contabilizan 419 centros educativos, 21 centros de salud y 9 puentes con afectaciones tras el sismo de magnitud 7.5 que estremeció al país.



“Seguimos… pic.twitter.com/bWc51AukMe — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

El funcionario indicó que también se han registrado daños en sectores de Penonomé, Santiago, Chitré, Las Tablas y Pedasí, así como en comunidades cercanas a estas localidades.

“Hemos visto bastante afectación en el área de Tonosí, en el área de Los Pozos, el área de Las Minas, Macaracas, el área de Mariato y el área de Soná”, expresó Icaza.

Gobierno evalúa daños y trabaja en la habilitación de carreteras

El secretario de Metas explicó que las autoridades mantienen el levantamiento de información para determinar las necesidades de reconstrucción y reparación de la infraestructura pública y las viviendas afectadas.

“Seguimos nosotros haciendo esta actualización para poder entonces, una vez culminado y al tiempo que vamos avanzando, poder iniciar ese proceso de reconstrucción o de reparación de la infraestructura pública y de las viviendas que se vieron afectadas”, manifestó. “Seguimos nosotros haciendo esta actualización para poder entonces, una vez culminado y al tiempo que vamos avanzando, poder iniciar ese proceso de reconstrucción o de reparación de la infraestructura pública y de las viviendas que se vieron afectadas”, manifestó.

Icaza agregó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya desarrolla trabajos para habilitar carreteras afectadas por el terremoto.

Las cifras corresponden al balance presentado por el funcionario y podrían actualizarse conforme avancen las inspecciones.