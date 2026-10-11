Sismo en Panamá | Tonosí, Los Pozos y Soná entre las zonas más afectadas, según Icaza

El sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá dejó afectaciones en 419 centros educativos, 21 centros de salud y nueve puentes, según el balance presentado por el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Las autoridades continúan evaluando los daños en la infraestructura pública y las viviendas.
¿Cuáles son las zonas más afectadas por el sismo en Panamá?
Icaza señaló que entre las áreas con mayores afectaciones identificadas hasta el momento se encuentran:
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Tonosí, en Los Santos.
Los Pozos y Las Minas, en Herrera.
Macaracas, en Los Santos.
Mariato y Soná, en Veraguas.
El funcionario indicó que también se han registrado daños en sectores de Penonomé, Santiago, Chitré, Las Tablas y Pedasí, así como en comunidades cercanas a estas localidades.
“Hemos visto bastante afectación en el área de Tonosí, en el área de Los Pozos, el área de Las Minas, Macaracas, el área de Mariato y el área de Soná”, expresó Icaza.
Gobierno evalúa daños y trabaja en la habilitación de carreteras
El secretario de Metas explicó que las autoridades mantienen el levantamiento de información para determinar las necesidades de reconstrucción y reparación de la infraestructura pública y las viviendas afectadas.
Icaza agregó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya desarrolla trabajos para habilitar carreteras afectadas por el terremoto.
Las cifras corresponden al balance presentado por el funcionario y podrían actualizarse conforme avancen las inspecciones.