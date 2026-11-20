Bruno Mars confirma la muerte de su padre. Foto por ALESSANDRO BREMEC / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

El cantante estadounidense Bruno Mars confirmó el fallecimiento de su padre, Peter Hernández, mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que recordó su último abrazo y agradeció las enseñanzas que recibió durante su vida, especialmente en el ámbito musical.

"La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me han visto hablar de él, siempre he dicho que fue el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música", expresó el artista.

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Bruno Mars dedica emotivas palabras a su padre tras su fallecimiento

El intérprete de Just the Way You Are destacó el papel que desempeñó su padre en la crianza de sus seis hijos y expresó el profundo cariño que sentía por él.

"Crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. Para mí, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré todos los días hasta que volvamos a encontrarnos", escribió Bruno Mars.

El cantante finalizó su publicación con unas palabras que también hicieron referencia a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien falleció en 2013.

"Te amo, papá. Dale un beso a mamá allá arriba de mi parte", concluyó.

¿Quién era Peter Hernández, el padre de Bruno Mars?

Peter Hernández fue una figura fundamental en la formación musical de Bruno Mars, quien desde pequeño estuvo rodeado de música y presentaciones artísticas en Hawái.

Su padre contribuyó a despertar su interés por los escenarios y fue una de las principales influencias en el desarrollo de su carrera musical.

Con su mensaje de despedida, Bruno Mars recordó el legado familiar y artístico de su padre, a quien describió como el mejor del mundo.