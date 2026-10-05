Coclé Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 10:23

Quiso sentarse para una foto y cayó por un precipicio en El Valle de Antón

Un hombre cayó por un precipicio en El Valle de Antón cuando pretendía sentarse para tomarse un selfie. Sinaproc logró rescatarlo con vida.

Hombre cae precipicio Valle de Antón

Hombre cae precipicio Valle de Antón

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre fue rescatado con vida en El Valle de Antón, provincia de Coclé, luego de caer por un precipicio tras perder el equilibrio cuando pretendía sentarse para tomarse un selfie.

Sinaproc realiza rescate en El Valle de Antón

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudieron al lugar para desarrollar las labores de rescate y lograron sacar al hombre con vida.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando la persona intentaba sentarse para tomarse una fotografía y perdió el equilibrio, provocando su caída por el precipicio.

Tras ser rescatado, el hombre fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Hasta el momento no se ha precisado la altura desde la que cayó, el punto exacto donde ocurrió el accidente ni su condición médica posterior al traslado.

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