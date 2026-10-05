Caso Pandora: aprehenden a exejecutivo bancario en Condado del Rey

Un exejecutivo de una entidad bancaria fue aprehendido este lunes en el sector de Condado del Rey por su presunta vinculación con el caso Pandora , investigación relacionada con un supuesto fraude fiscal en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) mediante la manipulación del sistema e-Tax.

¿Cuál habría sido el papel del exejecutivo en el caso Pandora?

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), el aprehendido presuntamente habría participado en el proceso relacionado con el pago de créditos fiscales a través de una entidad bancaria.

“El aprehendido presuntamente era quien autorizaba los pagos de los créditos fiscales a través de una entidad bancaria y, a cambio, recibía beneficios económicos”, detalló la Procuraduría. “El aprehendido presuntamente era quien autorizaba los pagos de los créditos fiscales a través de una entidad bancaria y, a cambio, recibía beneficios económicos”, detalló la Procuraduría.

Un exejecutivo de un banco fue aprehendido este lunes, en Condado del Rey, por su presunta vinculación con el caso Pandora, en el que se investiga un fraude fiscal en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (@DGIpma) mediante la manipulación del sistema e-Tax.



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Las autoridades no precisaron en la información suministrada la identidad del exejecutivo ni el nombre de la entidad bancaria para la que laboraba.

¿Qué se investiga en el caso Pandora?

El caso Pandora corresponde a una investigación por un presunto fraude fiscal en perjuicio de la DGI, relacionado con la manipulación del sistema e-Tax y el manejo irregular de créditos fiscales.

La aprehensión de este lunes forma parte de las diligencias que adelanta el Ministerio Público para determinar la participación y posibles responsabilidades de las personas investigadas.

La condición de aprehendido no implica una declaración de culpabilidad. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar las medidas que procedan conforme avance el proceso.