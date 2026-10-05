Panamá Oeste tendrá afectaciones de agua este martes: horario y sectores que podrían verse afectados

Residentes de diferentes sectores de La Chorrera, Panamá Oeste , podrían registrar afectaciones en el suministro de agua potable este martes 6 de octubre, debido a la suspensión temporal de operaciones de la planta potabilizadora de Mendoza por trabajos programados de la empresa distribuidora de energía.

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¿A qué hora suspenderá operaciones la potabilizadora de Mendoza?

La planta potabilizadora de Mendoza suspenderá temporalmente sus operaciones de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.

De acuerdo con la información suministrada, los trabajos de la empresa distribuidora de energía se desarrollarán en la vía hacia Las Mendoza, corregimiento de Mendoza, distrito de La Chorrera, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

¡Atención Panamá Oeste!



La planta potabilizadora de Mendoza suspenderá operaciones temporalmente este martes 6 de octubre, de 5:00 am a 11:00 am, debido a trabajos programados por la empresa distribuidora de energía.



Recomendamos a los residentes de las áreas abastecidas… pic.twitter.com/6Quekb3xBZ — IDAAN (@IDAANinforma) October 4, 2026

Ante esta situación, se recomienda a los residentes de las comunidades abastecidas por la potabilizadora tomar las previsiones necesarias y almacenar agua suficiente para sus necesidades básicas durante el período de afectación.

¿Qué sectores de Panamá Oeste podrían verse afectados?

Entre las comunidades incluidas en el aviso se encuentran:

Residencial Villa Real.

Residencial Los Flamingos.

Urbanización Buena Vista.

Residencial Estancia Las Mendoza.

Mendoza Valley.

Barriada Colinas del Valle.

Residencial Guayacanes.

Urbanización Jardines de La Espinoza.

El Prado.

El Prado Village.

Las Yayas.

Llanito Verde.

Zaino.

Cerro Cama.

Arosemena.

Quebrada Grande.

La Humildad.

Límite.

Bajo Grande.

San Sebastián.

El Huesital.

Cañazas Afuera.

La Colorada.

Zanguenga.

Los Corozales.

La Florida.

La Nueva Arenosa.

Ciricito.

La Bonga.

Arenas Blancas.

La Arenosa.

Los trabajos también involucran el área de la toma de agua y la potabilizadora de Mendoza.

Una vez concluidos los trabajos y reanudadas las operaciones de la planta, el suministro podría recuperarse de manera progresiva en las comunidades abastecidas, dependiendo de la ubicación de cada sector dentro de la red.