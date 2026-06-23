La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este miércoles 24 de junio con una cartelera cargada de partidos decisivos, donde varias selecciones buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
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Mundial 2026: partidos para este miércoles 24 de junio
Suiza vs. Canadá
- Hora: 2:00 p.m.
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Bosnia y Herzegovina vs. Catar
- Hora: 2:00 p.m.
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Escocia vs. Brasil
- Hora: 5:00 p.m.
- Puede ver: RPC y Telemetro
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Marruecos vs. Haití
- Hora: 5:00 p.m.
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República Checa vs. México
- Hora: 8:00 p.m.
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Sudáfrica vs. Corea del Sur
- Hora: 8:00 p.m.
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