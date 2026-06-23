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Mundial 2026 Mundial 2026 -  23 de junio de 2026 - 15:01

Mundial 2026: partidos para este miércoles 24 de junio

Brasil, México y Suiza entran en acción este miércoles en el Mundial 2026, vuelven a la cancha en sus compromisos para tartar de llegar a la próxima ronda.

Mundial 2026: Brasil vs. Escocia a las 5:00 p.m. 

Mundial 2026: Brasil vs. Escocia a las 5:00 p.m. 

María Hernández
Por María Hernández

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este miércoles 24 de junio con una cartelera cargada de partidos decisivos, donde varias selecciones buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

La jornada contará con atractivos encuentros en los grupos A, B y C, destacando el choque entre Escocia y Brasil, así como los compromisos de Suiza ante Canadá y México frente a República Checa, duelos que podrían ser determinantes para las aspiraciones de cada selección.

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Los aficionados podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC y Medcom Go, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.

Además, la señal radial estará disponible por RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 1F06.3 M, para seguir cada partido con la narración y el análisis de los especialistas.

Mundial 2026: partidos para este miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá

  • Hora: 2:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

Bosnia y Herzegovina vs. Catar

  • Hora: 2:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

Escocia vs. Brasil

  • Hora: 5:00 p.m.
  • Puede ver: RPC y Telemetro
  • Seguir por: RPC Radio

Marruecos vs. Haití

  • Hora: 5:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

República Checa vs. México

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

Sudáfrica vs. Corea del Sur

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

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