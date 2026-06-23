La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este miércoles 24 de junio con una cartelera cargada de partidos decisivos, donde varias selecciones buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

La jornada contará con atractivos encuentros en los grupos A, B y C, destacando el choque entre Escocia y Brasil, así como los compromisos de Suiza ante Canadá y México frente a República Checa, duelos que podrían ser determinantes para las aspiraciones de cada selección.

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Los aficionados podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC y Medcom Go, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.

Además, la señal radial estará disponible por RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 1F06.3 M, para seguir cada partido con la narración y el análisis de los especialistas.

Mundial 2026: partidos para este miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá

Hora: 2:00 p.m.

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Bosnia y Herzegovina vs. Catar

Hora: 2:00 p.m.

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Escocia vs. Brasil

Hora: 5:00 p.m.

Puede ver: RPC y Telemetro

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Marruecos vs. Haití

Hora: 5:00 p.m.

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República Checa vs. México

Hora: 8:00 p.m.

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Sudáfrica vs. Corea del Sur