Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 14:43

Vuelco de vehículo con diésel en Arraiján: conductor se mantiene estable

Bomberos atendieron vuelco de vehículo con diésel en Arraiján. El conductor está estable y la vía fue limpiada.

Vuelco de vehículo con diésel en Arraiján

Vuelco de vehículo con diésel en Arraiján

@BCBRP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un vuelco de vehículo que transportaba diésel se registró en la vía Roberto Chiari, en Arraiján, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Vuelco de vehículo con diésel en Arraiján

Unidades del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para atender la situación y controlar cualquier riesgo asociado al derrame de combustible.

De acuerdo con el reporte:

  • El conductor se encuentra estable
  • No se reportaron víctimas adicionales
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Limpieza de la vía

Tras el incidente, los bomberos realizaron labores de:

  • Limpieza del diésel derramado
  • Aseguramiento de la zona

Esto permitió restablecer las condiciones de seguridad en la vía Roberto Chiari.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente en rutas de alto tránsito como esta arteria en Arraiján.

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