Vuelco de vehículo con diésel en Arraiján: conductor se mantiene estable

Vuelco de vehículo con diésel en Arraiján

Un vuelco de vehículo que transportaba diésel se registró en la vía Roberto Chiari, en Arraiján , informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

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Vuelco de vehículo con diésel en Arraiján

Unidades del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para atender la situación y controlar cualquier riesgo asociado al derrame de combustible.

De acuerdo con el reporte:

El conductor se encuentra estable

No se reportaron víctimas adicionales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046309114322866485?s=20&partner=&hide_thread=false Bomberos en Arraiján atendieron un vuelco de vehículo con diésel en la vía Roberto Chiari.

En conductor se encuentra estable y realizó limpieza de la vía. @BCBRP pic.twitter.com/yKvhx1SrNu — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

Limpieza de la vía

Tras el incidente, los bomberos realizaron labores de:

Limpieza del diésel derramado

Aseguramiento de la zona

Esto permitió restablecer las condiciones de seguridad en la vía Roberto Chiari.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente en rutas de alto tránsito como esta arteria en Arraiján.