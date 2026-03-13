¿Es ilegal dar "bote"? ATTT responde a rumores en redes

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT) aclaró que llevar a vecinos, amigos o familiares en un vehículo particular, práctica conocida como “dar bote” o ride, no constituye una infracción de tránsito.
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ATTT: llevar amigos o vecinos en tu carro no es infracción
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá indicó que lo que sí está prohibido es utilizar un vehículo particular para transportar pasajeros cobrando dinero sin contar con la autorización correspondiente.
Esta práctica es conocida como transporte ilegal o “pirata”, y puede representar riesgos para los pasajeros, además de ser sancionada conforme al Reglamento de Tránsito.
Reglas para transportar personas en un vehículo particular
Las autoridades recordaron que los conductores pueden transportar personas en su vehículo privado siempre que cumplan con las siguientes condiciones:
- No exceder la capacidad del vehículo
- Todos los ocupantes deben usar el cinturón de seguridad
- No ofrecer servicio de transporte de pasajeros cobrando dinero sin autorización
La ATTT reiteró que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de transporte en el país.