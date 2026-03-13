¿Es ilegal dar "bote"? ATTT responde a rumores en redes

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá ( ATTT ) aclaró que llevar a vecinos, amigos o familiares en un vehículo particular, práctica conocida como “dar bote” o ride, no constituye una infracción de tránsito.

La entidad explicó que en los últimos días han circulado rumores e información confusa en redes sociales sobre la supuesta ilegalidad de esta práctica.

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ATTT: llevar amigos o vecinos en tu carro no es infracción

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá indicó que lo que sí está prohibido es utilizar un vehículo particular para transportar pasajeros cobrando dinero sin contar con la autorización correspondiente.

Embed - Autoridad Tránsito on Instagram: " En los últimos días han circulado rumores e información confusa en redes sociales sobre si dar “bote” o ride es ilegal. Desde la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre aclaramos: Llevar a vecinos, amigos o familiares en tu vehículo particular no es una falta. Lo que sí está prohibido es utilizar un vehículo particular para transportar pasajeros cobrando dinero sin la autorización correspondiente. Esta práctica, conocida como transporte ilegal (pirata), pone en riesgo a los pasajeros y será sancionada conforme al Reglamento de Tránsito. Recuerda que tu vehículo particular puede transportar personas siempre que: No excedas la capacidad del vehículo Todos utilicen el cinturón de seguridad No prestes servicio de transporte de pasajeros sin autorización Infórmate siempre a través de canales oficiales y evita compartir información falsa o sin verificar. Entre todos contribuimos a una movilidad más segura. #ConPasoFirme #ATTTPanamá #SeguridadVial" View this post on Instagram

Esta práctica es conocida como transporte ilegal o “pirata”, y puede representar riesgos para los pasajeros, además de ser sancionada conforme al Reglamento de Tránsito.

Reglas para transportar personas en un vehículo particular

Las autoridades recordaron que los conductores pueden transportar personas en su vehículo privado siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

No exceder la capacidad del vehículo

Todos los ocupantes deben usar el cinturón de seguridad

No ofrecer servicio de transporte de pasajeros cobrando dinero sin autorización

La ATTT reiteró que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de transporte en el país.