Fútbol Deportes -  26 de octubre de 2026 - 17:57

Balón de Oro: Harry Kane se corona con el premio 2026 tras marcar 73 goles

El delantero del Bayern de Múnich llega a la gala del Balón de Oro en Londres con 73 goles y ocho asistencias entre club y selección inglesa.

Balón de Oro: Harry Kane se corona con el premio

Balón de Oro: Harry Kane se corona con el premio

EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane, figura entre los principales candidatos al Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se celebra este lunes 26 de octubre en Londres. El atacante llega a la premiación después de registrar 73 goles y ocho asistencias entre su club y la selección nacional.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del certamen, Kane consiguió esas cifras en 65 partidos durante la temporada 2025-2026.

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Harry Kane busca hacer historia con Inglaterra

De conquistar el Balón de Oro, Kane se convertiría en el quinto futbolista inglés en obtener el reconocimiento y en el primero desde Michael Owen, quien lo ganó en 2001.

Su destacada producción goleadora lo sitúa entre los principales aspirantes al premio, aunque el resultado deberá confirmarse mediante el anuncio oficial de los organizadores.

FUENTE: EFE

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