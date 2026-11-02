Grupo Firme recibe el Premio Compromiso Social de HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco

Grupo Firme recibió el Premio Compromiso Social de HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, un reconocimiento especial con el que HEAT honra su labor social y la huella que ha dejado en su comunidad. Además, se llevó el globo HEAT a Mejor Artista Regional Mexicano, decidido por el voto del público. Los dos premios se entregaron en una gala benéfica celebrada en Fundación NICE, en Guadalajara. La noche abrió la Semana HEAT con la entrega de cheques simbólicos a Casa Hogar Sueños y Esperanzas, A.C. y a Hogar Cabañas, dos instituciones de Jalisco que cuidan a niñas y niños, y cerró con un showcase de la agrupación. La gala fue organizada por HEAT Latin Music Awards en alianza con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

La noche se pensó para agradecer, y así la abrió la conductora Caroline Aquino: a quienes cuidan todos los días a los niños que más lo necesitan, a una agrupación que llena estadios sin olvidar de dónde viene y a Jalisco, que le abrió la casa a los Premios HEAT. Era el primer día de la Semana HEAT, y la música empezó dando las gracias.

Diana Montes, fundadora y CEO de HEAT Latin Music Awards, dio la bienvenida y presentó al doctor Salvador Litchi, presidente fundador de NICE. Fundación NICE abrió sus puertas para la gala. La historia de la fundación empezó con un gesto: en 1997, tras el paso del huracán Paulina, la gente de NICE se organizó para ayudar a las familias afectadas, y en octubre de 1998 esa ayuda tomó nombre propio.

También intervino Lorena Martínez, directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, quien antes presidió el DIF de Tlajomulco y el DIF de Guadalajara.

Después llegó el momento que le dio sentido a la noche: la entrega de los cheques simbólicos. Detrás de cada uno hay una casa que abre la puerta todos los días.

La gala de HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco será el 5 de noviembre. cortesía

Casa Hogar Sueños y Esperanzas, A.C. abrió la suya el 6 de diciembre de 2006, y la primera en llegar fue una niña de tres años. Desde entonces recibe a bebés de menos de dos años que las autoridades le confían después de vivir abandono o maltrato. La fundó Gloria Erika Cid Galindo con un grupo de amigas voluntarias y una regla que todavía guía la casa: “amar y cuidar a los niños como a nuestros propios hijos”. Hoy viven ahí 80 niñas y niños, desde recién nacidos hasta los siete años, mientras su equipo trabaja para que cada uno vuelva a tener una familia, biológica o adoptiva.

Hogar Cabañas, organismo público descentralizado del Gobierno de Jalisco, trabaja por lo mismo: que cada niña, niño y adolescente en situación de vulnerabilidad tenga techo, comida, salud y escuela, y sobre todo su derecho a vivir en familia, a través de la adopción y el acogimiento familiar.

El otro gran momento de la noche llegó de parte de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, que entregó a Diana Montes un reconocimiento a su labor incansable por la música y el entretenimiento latinos. La fundadora de los Premios HEAT, que lleva más de una década entregando premios a los artistas de la música latina, lo recibió con una frase: “Siempre he entregado premios, pero es la primera vez que me entregan uno a mí”.

Diana Montes volvió al escenario para reconocer a Grupo Firme con el Premio Compromiso Social, que HEAT otorga fuera de la votación del público y que distingue el trabajo de la agrupación por la niñez y por causas sociales. Grupo Firme recibió también, con visible emoción, el globo de Mejor Artista Regional Mexicano, la categoría en la que el público la eligió con su voto. Para Eduin Caz y Grupo Firme, el éxito siempre ha venido acompañado de la responsabilidad de retribuir: a medida que crecieron su alcance y su plataforma, también creció su compromiso de usar esa visibilidad para apoyar a su comunidad.

“Yo sé que cuando levanto la voz con lo que está pasando esta noche, puedo inspirar a muchísimas personas a ayudar a los que lo necesitan”. Eduin Caz, al recibir el premio.

Reconocimiento especial con el que HEAT honra su labor social. cortesía

Los globos HEAT del Premio Compromiso Social se hicieron en Jalisco. Manos artesanas jaliscienses los cubrieron de chaquira wixárika, grano a grano. Cada uno lleva adentro las horas de quien lo trabajó, y no hay dos iguales. Formada en Tijuana en 2014, la agrupación llegó este año a 11 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, récord para cualquier artista en ese recinto, y en septiembre hizo su primera gira por Europa. Al frente está Eduin Caz, líder y voz principal de la agrupación.

Con los premios en las manos, Grupo Firme subió al escenario para un showcase. La noche, terminó con un cóctel.

La Semana HEAT continúa hasta el 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta, y cerrará con la gala de HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, con transmisión en vivo por LosHeat.tv.