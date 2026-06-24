Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 11:19

¿Busca trabajo? Embajada de EE. UU. en Panamá ofrece plazas con salarios de hasta $40 mil al año

El proceso de reclutamiento de la Embajada de Estados Unidos en Panamá se gestiona de forma digital.

Trabajos en la Embajada de EE. UU. en Panamá.

Trabajos en la Embajada de EE. UU. en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que mantiene abierta la convocatoria para diversas plazas laborales en su sede principal. Los interesados que cumplan con los perfiles requeridos tienen la oportunidad de postularse hasta el 1 de junio de 2026 a través de la plataforma oficial del portal ERA.

Plazas disponibles y remuneraciones anuales en la Embajada de EE. UU.

Las vacantes ofertadas abarcan áreas de servicios generales, informática, logística y soporte administrativo, con las siguientes asignaciones salariales:

  • Auxiliar administrativo para Servicios de Refugiados (RSO): salario $16,489/año
  • Asistente Administrativo y de Programas en la sección de Recursos Humanos/Administración: salario $43,543/año
  • Asistente de Gestión Informática: salario $26,795/Por año
  • Jardinero: salario $10.066/año
  • Asistente de Viajes: salario $20,958/año
  • Trabajador de Almacén: salario $12,865/año
  • Asistente Administrativo en la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero: salario $20,958/año

Guía para aplicar a las vacantes de la embajada

El proceso de reclutamiento se gestiona de forma digital. Para registrar una postulación, el aspirante debe seguir estas instrucciones:

  • Ingresar al portal oficial: Acceda al sitio web del sistema de reclutamiento de la misión diplomática (https://erajobs.state.gov/).

  • Seleccionar la plaza de interés: Explore el listado de puestos activos y haga clic sobre la opción deseada para revisar la descripción detallada.

  • Verificar los requisitos: Valide la información indispensable del puesto, como las aptitudes académicas, el nivel de idioma exigido, la ubicación física de las labores y la fecha límite de postulación.

  • Completar el registro: Inicie sesión en la plataforma o cree un usuario nuevo para adjuntar la documentación requerida y enviar el formulario de postulación.

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