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LPF al Día: Equipos se preparan para el partido inaugural

Este martes se realizó la conferencia de prensa del Club Deportivo Plaza Amador y Árabe Unido, que se preparan para el partido inaugural del Torneo Apertura de la LPF en el nuevo estadio Armardo Dely Valdés de Colón. Por su parte, jugadores del Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera, brindaron declaraciones de cara a la primera jornada del Torneo Apertura frente al Veraguas United, que usted podrá ver por la pantalla de RPC TV.