Panamá Nacionales -  15 de junio de 2026 - 10:24

ASEP impone nueva multa millonaria a empresa eléctrica por deficiencias en el servicio

La ASEP sancionó a las empresas con multas que superan los B/.68.2 millones por incumplimientos en la prestación del servicio eléctrico.

Usuarios recibirán mejor servicio

Usuarios recibirán mejor servicio, asegura ASEP 

@ASEP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó sobre la imposición de nuevas sanciones económicas por más de B/.68.2 millones a las empresas distribuidoras de energía eléctrica EDEMET y EDECHI.

La medida responde a incumplimientos relacionados con la calidad y continuidad del servicio eléctrico prestado a los usuarios en distintas regiones del país.

Multas superan los B/.68 millones

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Según detalló la ASEP, las sanciones forman parte de las acciones de fiscalización que mantiene la entidad para asegurar que las empresas concesionarias cumplan con los estándares establecidos en la normativa vigente.

Las multas aplicadas a EDEMET y EDECHI superan en conjunto los B/.68.2 millones, una de las cifras más elevadas impuestas por el regulador en materia de distribución eléctrica.

ASEP exige mejoras en el servicio

La entidad reiteró que continuará vigilando el desempeño de las empresas distribuidoras y tomando las medidas correspondientes cuando se detecten incumplimientos que afecten a los usuarios.

"Seguimos trabajando para que las empresas cumplan y los usuarios reciban el servicio que merecen", destacó la ASEP al referirse a las acciones regulatorias adoptadas. "Seguimos trabajando para que las empresas cumplan y los usuarios reciban el servicio que merecen", destacó la ASEP al referirse a las acciones regulatorias adoptadas.

Usuarios reclaman calidad y continuidad

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Durante los últimos años, diversos sectores han manifestado preocupaciones relacionadas con interrupciones del suministro eléctrico y fallas en la calidad del servicio en varias comunidades del país.

La ASEP indicó que las sanciones buscan incentivar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mejorar la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

Las autoridades reiteraron que continuarán atendiendo las denuncias ciudadanas y realizando las investigaciones necesarias para proteger los derechos de los usuarios del sistema eléctrico nacional.

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