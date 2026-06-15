ASEP impone nueva multa millonaria a empresa eléctrica por deficiencias en el servicio

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó sobre la imposición de nuevas sanciones económicas por más de B/.68.2 millones a las empresas distribuidoras de energía eléctrica EDEMET y EDECHI.
Multas superan los B/.68 millones
Te puede interesar: ASEP abrirá licitación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil
Según detalló la ASEP, las sanciones forman parte de las acciones de fiscalización que mantiene la entidad para asegurar que las empresas concesionarias cumplan con los estándares establecidos en la normativa vigente.
Las multas aplicadas a EDEMET y EDECHI superan en conjunto los B/.68.2 millones, una de las cifras más elevadas impuestas por el regulador en materia de distribución eléctrica.
ASEP exige mejoras en el servicio
La entidad reiteró que continuará vigilando el desempeño de las empresas distribuidoras y tomando las medidas correspondientes cuando se detecten incumplimientos que afecten a los usuarios.
Usuarios reclaman calidad y continuidad
Durante los últimos años, diversos sectores han manifestado preocupaciones relacionadas con interrupciones del suministro eléctrico y fallas en la calidad del servicio en varias comunidades del país.
La ASEP indicó que las sanciones buscan incentivar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mejorar la calidad del servicio ofrecido a los clientes.
Las autoridades reiteraron que continuarán atendiendo las denuncias ciudadanas y realizando las investigaciones necesarias para proteger los derechos de los usuarios del sistema eléctrico nacional.