Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 15:15

¿Dónde habrá agroferias este martes? IMA revela los puntos de venta

El IMA anunció las agroferias que estarán habilitadas este martes 1 de septiembre, con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este martes 1 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA

Martes 1 de septiembre

Colón

  • Frente a la estación de Aeronaval, en Migue de la Borda, distrito de Donoso.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Guarivara, distrito de Jirondai.
  • Comunidad de Cerro Pelado, distrito de Ñurum.

Darién

  • Jardín Cosita Buena, al lado de Coca -Cola, en Zapalla.

Herrera

  • Los Bajos Menchaca, distrito de Ocú.

Panamá Oeste

  • Cancha La Paz, en Chame cabecera.

Coclé

  • Casa comunal de Otoal, en Guzmán, distrito de Natá.

Chiriquí

  • Cancha de El Almojábano, en el distrito de Dolega.

Veraguas

  • Casa comunal de Guarumal, en el distrito de Soná.
  • Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana, distrito de Santiago.

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