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EN VIVO | Resultados del sorteo Dominical de hoy, 20 de septiembre, de la Lotería Nacional de Panamá

Resultados del sorteo Dominical de hoy

Resultados del sorteo Dominical de hoy, 20 de septiembre.

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Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 20 de septiembre del 2026.

Por Ana Canto

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 20 de septiembre del 2026.

Contenido de interés: Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 20 de septiembre

Pronto conocerás los resultados del sorteo dominical del 20 de septiembre

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: dónde ver los resultados del sorteo dominical

El sorteo dominical del 20 de septiembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5 - 2 - 6 - 7.

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 59 - 75 - 67 - 95 - 04

¿A qué hora inicia el sorteo del 20 de septiembre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 20 de septiembre del 2026.

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Pirámide de Chakatín: números del sorteo dominical del 20 de septiembre de 2026

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