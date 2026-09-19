Panamá Oeste Nacionales -  19 de septiembre de 2026 - 20:07

Presunta privación de libertad termina con un hombre muerto dentro de un vehículo en La Chorrera

Una presunta privación de libertad en Montelimar terminó con un hombre muerto dentro de un vehículo en La Pitahaya. Hay dos aprehendidos.

Presunta privación de libertad

Presunta privación de libertad

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una presunta privación de libertad registrada la noche del viernes 18 de septiembre en Montelimar, La Chorrera, terminó con el hallazgo de un hombre sin signos vitales dentro de un vehículo en el sector de La Pitahaya, en Panamá Oeste.

De acuerdo con los primeros informes, la Policía Nacional recibió cerca de las 7:00 p.m. una alerta sobre una persona que presuntamente estaba siendo privada de su libertad. Tras recibir la descripción del vehículo, las unidades desplegaron un operativo en el área.

La persecución terminó en La Pitahaya

Las unidades policiales ubicaron el automóvil en el sector de La Mitra y comenzaron una persecución que se extendió hasta La Pitahaya.

Al llegar al área, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron hacia una zona boscosa. Durante el operativo, los agentes lograron aprehender a dos personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Encuentran a un hombre muerto dentro del vehículo

Al inspeccionar el automóvil abandonado, los agentes encontraron en su interior a un hombre sin signos vitales, quien presentaba aparentes impactos de bala.

Las autoridades investigan si la víctima corresponde a la persona cuya presunta privación de libertad originó el operativo policial.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y establecer la participación de cada uno de los aprehendidos.

¿Qué se sabe de los sospechosos?

Hasta el momento, se reportan dos personas aprehendidas por este caso. TVN informó que las autoridades también buscan a otro posible implicado, por lo que la investigación permanece abierta.

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