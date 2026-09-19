Presunta privación de libertad termina con un hombre muerto dentro de un vehículo en La Chorrera

Una presunta privación de libertad registrada la noche del viernes 18 de septiembre en Montelimar, La Chorrera, terminó con el hallazgo de un hombre sin signos vitales dentro de un vehículo en el sector de La Pitahaya, en Panamá Oeste.
La persecución terminó en La Pitahaya
Las unidades policiales ubicaron el automóvil en el sector de La Mitra y comenzaron una persecución que se extendió hasta La Pitahaya.
Al llegar al área, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron hacia una zona boscosa. Durante el operativo, los agentes lograron aprehender a dos personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Encuentran a un hombre muerto dentro del vehículo
Al inspeccionar el automóvil abandonado, los agentes encontraron en su interior a un hombre sin signos vitales, quien presentaba aparentes impactos de bala.
Las autoridades investigan si la víctima corresponde a la persona cuya presunta privación de libertad originó el operativo policial.
El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y establecer la participación de cada uno de los aprehendidos.
¿Qué se sabe de los sospechosos?
Hasta el momento, se reportan dos personas aprehendidas por este caso. TVN informó que las autoridades también buscan a otro posible implicado, por lo que la investigación permanece abierta.