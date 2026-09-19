Panamá Viejo tendrá jornada de puertas abiertas este domingo 20 de septiembre

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo realizará este domingo 20 de septiembre una jornada de puertas abiertas dirigida a nacionales y residentes, como parte de las actividades por la celebración del Mes de los Océanos.

La iniciativa permitirá a los visitantes recorrer este histórico sitio de la ciudad de Panamá y participar en giras temáticas guiadas durante la jornada.

¿A qué hora serán las giras en Panamá Viejo?

El Patronato Panamá Viejo informó que las giras temáticas guiadas se desarrollarán en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. El punto de encuentro para los participantes será el Centro de Visitantes del sitio arqueológico.

El domingo 20 de septiembre habrá jornada de puertas abiertas en el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo para nacionales y residentes, en el marco de la celebración del Mes de los Océanos.



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La actividad estará enfocada en la conmemoración del Mes de los Océanos y permitirá a nacionales y residentes conocer más sobre el patrimonio y su relación con el entorno.

¿Cuánto cuesta el transporte interno?

Aunque la jornada será de puertas abiertas para nacionales y residentes, quienes deseen utilizar el transporte interno deberán pagar B/.1.00.

Los visitantes interesados en participar en las giras deben tomar en cuenta que estas se desarrollarán únicamente entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m.

La actividad representa una alternativa cultural para quienes buscan planes para realizar en la ciudad de Panamá durante este domingo 20 de septiembre.