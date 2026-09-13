Clima en Panamá esta noche: ¿continuarán las lluvias?

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de prevención por lluvias y aguaceros hasta las 9:00 p. m. de este domingo 13 de septiembre para diferentes regiones del país.

Guna Yala

Coclé

Azuero

Comarca Emberá

Chiriquí

Panamá Oeste

Panamá

Bocas del Toro

Darién

Colón

Comarca Ngäbe-Buglé

Lluvias y tormentas: ¿Cómo estará el tiempo este lunes y martes?

De acuerdo con el aviso, para este lunes 14 y martes 15 de septiembre se esperan lluvias fuertes desde horas tempranas, principalmente en la región oriental y el área metropolitana, además de sectores de Colón.

La inestabilidad podría extenderse hasta horas de la noche, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos y actualizaciones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y SINAPROC.

Ante las condiciones previstas, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias durante los periodos de lluvia.