PASE-U: estos son los estudiantes que recibirán su tarjeta hoy

Los estudiantes de primaria, premedia y media del distrito de San Miguelito recibirán este miércoles su tarjeta correspondiente al primer pago del PASE-U 2026 .

La entrega está dirigida a los beneficiarios del programa que utilizarán la Billetera Estudiantil como modalidad para recibir el beneficio.

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¿Quiénes recibirán la tarjeta del PASE-U?

La entrega de tarjetas está dirigida a estudiantes de los siguientes niveles educativos:

Primaria

Premedia

Media

La actividad corresponde al primer pago del PASE-U 2026 y está enfocada en estudiantes del distrito de San Miguelito.

¿Cómo se realizará el pago?

El beneficio será gestionado mediante la Billetera Estudiantil, modalidad habilitada para los estudiantes beneficiarios.

Los padres, acudientes y estudiantes deben estar atentos a la información oficial sobre la entrega y activación de la tarjeta para poder utilizar el beneficio correspondiente.