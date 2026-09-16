Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 07:32

PASE-U: estos son los estudiantes que recibirán su tarjeta hoy

Conoce qué estudiantes de San Miguelito recibirán hoy la tarjeta del PASE-U 2026 y cómo funcionará el pago mediante la Billetera Estudiantil.

PASE-U

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los estudiantes de primaria, premedia y media del distrito de San Miguelito recibirán este miércoles su tarjeta correspondiente al primer pago del PASE-U 2026.

La entrega está dirigida a los beneficiarios del programa que utilizarán la Billetera Estudiantil como modalidad para recibir el beneficio.

¿Quiénes recibirán la tarjeta del PASE-U?

La entrega de tarjetas está dirigida a estudiantes de los siguientes niveles educativos:

  • Primaria
  • Premedia
  • Media

La actividad corresponde al primer pago del PASE-U 2026 y está enfocada en estudiantes del distrito de San Miguelito.

¿Cómo se realizará el pago?

El beneficio será gestionado mediante la Billetera Estudiantil, modalidad habilitada para los estudiantes beneficiarios.

Los padres, acudientes y estudiantes deben estar atentos a la información oficial sobre la entrega y activación de la tarjeta para poder utilizar el beneficio correspondiente.

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