Apple presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: conoce sus novedades

Apple presentó este 9 de septiembre su primer iPhone plegable: el iPhone Duo. Se trata del dispositivo más delgado de la compañía hasta la fecha, equipado con una pantalla interna de 7,6 pulgadas que ofrece mayor espacio para el consumo de contenido, videojuegos y multitarea, además de un acabado de nanotextura que minimiza los reflejos.

Por su parte, la pantalla externa de 5,4 pulgadas abarca el 90 % del área frontal del iPhone 18 Pro en un formato compacto. Dado que ambas pantallas mantienen la misma relación de aspecto, los contenidos se escalan de forma proporcional para garantizar continuidad visual.

El iPhone Duo estará disponible en colores blanco estrella y azul cielo. Apple.com

El dispositivo integra una bisagra de precisión y un sistema de gestión térmica con cámara de vapor personalizada y arquitectura de doble batería. Estas características, impulsadas por el procesador A20 Pro, aseguran un rendimiento de nivel profesional y autonomía para todo el día. Asimismo, su formato plegable añade nuevas modalidades de captura para el sistema de cámaras.

En el apartado de software, el sistema operativo iOS 27 fue adaptado para optimizar la interacción con la pantalla doble. A esto se suman las capacidades contextuales de Apple Intelligence 2 y Siri AI 3. El iPhone Duo estará disponible en colores blanco estrella y azul cielo; la preventa iniciará el viernes 16 de octubre y su distribución comenzará el viernes 23 de octubre.